Сегодня 21 июня 2017 года, 17:27

Новации и практику по ТЦО и НДС обсудили на Национальном налоговом форуме в Днепре

15 июня в г. Днепр состоялся Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС». Организатором мероприятия стало официальное издание Государственной фискальной службы Украины «Вестник. Право знать все о налогах и сборах», партнерами форума – «Bureau Van Dijk», EBS, PWC, BDO, «КМ Партнеры», «Маркет.Инфо».

Как отмечают организаторы, Форум стал масштабной профессиональной площадкой для обсуждения законодательных изменений в трансфертном ценообразовании, НДС и налоге на прибыль предприятий. Его участниками были крупные компании – лидеры бизнеса с Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой областей. Докладчиками мероприятия выступили руководящие специалисты ГФС Украины, а также представители авторитетных консалтинговых, юридических и аудиторских компаний.

Новые критерии контролируемых операций и требования к формированию отчетов и документации по ТЦУ стали темой выступления заместителя начальника отдела проверок трансфертного ценообразования Департамента аудита ГФС Вячеслава Кругляка.

О необходимости установления соответствия цен по принципу «вытянутой руки» в контролируемых операциях на этапе их планирования рассказала Алина Бакулина, партнер, руководитель группы по трансфертному ценообразованию компании EBS – генерального партнера форума. На практических примерах эксперт продемонстрировала, как можно искать сопоставительные операции, которые необходимо учитывать для применения того или иного метода. Также представитель компании EBS объяснила, почему проведение тщательного анализа для осуществления контролируемой операции может избавить в дальнейшем от необходимости корректировать свой финансовый результат и доуплачивать налог.

На практических аспектах проведения анализа и подготовки документации по трансфертному ценообразованию подробно остановились Ольга Трифонова, руководитель группы по трансфертному ценообразованию компании PwC Ukraine, и Анна Николайко, менеджер по трансфертному ценообразованию PwC Ukraine.

В выступлении старшего менеджера Bureau Van Dijk по Восточной Европе Романа Скорынина речь шла об использовании баз данных финансовых показателей компаний по методу рентабельности, которые предлагает компания. На сегодня Bureau Van Dijk собирает и структурирует данные более 120 информационных провайдеров с целью формирования стандартизированных финотчетностей. Генеральный партнер мероприятия сейчас предлагает базы данных Ruslana (компании СНГ), Orbis (компании со всего мира), Amadeus (европейские компании). «Наш отдельный продукт – tp catalyst – является генератором отчетов по ТЦУ, – отметил Роман Скорынин. – Ключевыми преимуществами пользования нашими информационными системами являются глобальное покрытие, унифицированный формат финпоказателей, подробная информация о структуре собственности и индикаторе независимости Bvd».

По словам представителя компании «КМ Партнери» Ивана Шинкаренко, уже начались споры по поводу применения правил ТЦУ (ст. 39 Налогового кодекса Украины). По типам такие споры можно разделить на споры по процедурным вопросам (представление отчета, штрафы, вопросы допуска к проверке) и споры по сути методов трансфертного ценообразования. По процедурным вопросам уже наработана определенная практика, имеются решения кассационной инстанции. «Наиболее интересные такие споры касаются применения новых штрафов за каждый день непредставления отчета к предыдущим периодам, моделей работы посредством фискально-прозрачных нерезидентов. По сути же правил ТЦУ рассматриваются первые прецедентные споры, в которых выкристаллизовывается правоприменение новых для Украины методов контроля цен в целях налогообложения», – сообщил представитель «КМ Партнеры».

Старший налоговый консультант генерального партнера форума – компании EBS Егор Синицин рассказал об актуальных проблемах и скрытых рисках, касающихся налога на прибыль. В частности, речь шла о важности корректного учета кредит-нот от нерезидента, был предложен алгоритм контроля валютных рисков и освещены практические аспекты учета резервов и обеспечений. Егор Синицин использовал практические кейсы налоговых споров за 2015 – 2017 гг., а именно споры относительно мотивационных выплат дистрибьюторам, реклассификации расходов периода к себестоимости, а также искусственной валютной задолженности.