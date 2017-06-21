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Принят за основу проект закона относительно привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг

21 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Парламент принял за основу проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг) №5592-д.

Согласно поправкам в Гражданский кодекс Украины, в гражданском обороте могут быть такие группы ценных бумаг, как паевые ценные бумаги, которые предусматривают внесение владельцем таких ценных бумаг (инвестором) средств и / или имущества в капитал (активы) эмитента и предоставляют их владельцу (инвестору) право на получение части прибыли (дохода), в том числе в виде дивидендов и другие права, установленные законодательством, проспектом ценных бумаг или решением об эмиссии ценных бумаг.

Также вносятся изменения в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Так, регулируемая информация на фондовом рынке определяется как регулярная и особая информация об эмитенте, инсайдерская информация, информация о владельцах голосующих акций сверх пороговых значений пакетов акций, другая информация, которая подлежит размещению в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР или через лицо, осуществляющее деятельность по обнародованию регулируемой информации от имени участников фондового рынка.

Официальный печатный орган – официальное печатное издание Президента Украины, Верховного Совета Украины и Кабинета Министров Украины.

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