Сегодня 21 июня 2017 года, 14:51

ВАСУ удовлетворил ходатайство истца об отводе коллегии судей по делу одесского судьи А.Кравца к ВККС

Сегодня Высший административный суд Украины начал рассмотрение административного дела по иску судьи Александра Кравца к Высшей квалификационной комиссии судей Украины о признании действий противоправными и отмене решения. Судья Одесского апелляционного административного суда Александр Кравец – претендент в Кассационный административный суд Верховного Суда, но по результатам собеседования был признан таким, что не подтвердил способности осуществлять правосудие в ВС.

В начале заседания г-н Кравец заявил отвод коллегии судей ВАСУ (Виктор Швец (судья-докладчик), Юрий Черпак, Светлана Пасичник, Николай Мойсюк, Александр Стародуб) – они также принимают участие в конкурсе на занятие должностей Кассационного административного суда Верховного Суда. Свое ходатайство об отводе Александр Кравец мотивировал статей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практикой Европейского суда по правам человека: суд должен быть не только справедливым и беспристрастным, но не вызвать никаких сомнений в беспристрастности. «Вы нам доверяете?»,– поинтересовался Александр Стародуб у истца. «У меня нет оснований вам не доверять. Но если вы рассмотрите дело, то нарушите статью 6 Европейской конвенции»,- ответил Александр Кравец. «Мы ее нарушим только в том случае, если вы нам не доверяете», – подчеркнул член коллеги.

После совещания коллегия ВАСУ приняла решение об удовлетворении ходатайства об отводе. Один из судей выразил отдельное мнение.