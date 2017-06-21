Сегодня 21 июня 2017 года, 14:51

НААУ предлагает парламенту усилить права адвокатов при обысках

Нарушение гарантии станет основанием для непризнания доказательств, полученных при обыске

Национальная ассоциация адвокатов Украины направила в парламент предложения к проекту изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об обязательной юридической помощи адвоката при проведении процессуальных действий. Об этом сообщается на сайте НААУ.

Законопроектом №6459 предлагается установить, что следователь, прокурор не вправе запретить лицу, в жилище или ином владении которого производится обыск, его представителю пользоваться профессиональной юридической помощью адвоката. Следователь, прокурор обязан допустить такого адвоката к обыску на любом этапе его проведения. Таким образом, предлагается дополнить статью 236 УПК новым пунктом.

В УПК предлагается установить, что перед началом выполнения постановления следственного судьи лицу, владеющим жильем или иным владением, его представителю должно быть предъявлено определение и предоставлена его копия.

Также в УПК следует установить, что по требованию лица, в жилище или ином владении которого производится обыск, участие адвоката или защитника является обязательным.

«Для того чтобы указанный механизм обеспечения права на профессиональную юридическую помощь во время проведения обыска стал действенным и эффективным необходимо установить, по крайней мере, уголовную процессуальную ответственность за нарушение этого права. По нашему мнению, суть такой ответственности будет заключаться в признании доказательств, полученных во время такого обыска недопустимыми, а соответствующие процессуальные решения, в частности решение суда, должны быть отменены», – говорится в тексте документа.