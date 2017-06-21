Сегодня 21 июня 2017 года, 17:27

Минобороны заявляет о завершении призыва офицеров запаса

Министерство обороны завершило призыв офицеров запаса. Об этом журналистам сообщил 21 июня с.г. министр обороны Степан Полторак, сообщается на сайте «Украинская ПРАВДА».

«Нет никаких проблем (с призывом), отбор почти 1000 человек практически завершен», – сказал он.

По словам Полторака, призванные офицеры пройдут обучение в учебных центрах, а затем в случае подписания контракта будут направлены на службу в зоне антитеррористической операции. В настоящее время в стране насчитывается около 96 тыс. офицеров запаса.

Как известно, 30 мая с.г. Минобороны обнародовало приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, прошедших подготовку, но не еще не служивших.