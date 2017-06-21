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Сегодня 21 июня 2017 года, 17:27

Депутата, ведущего «янтарную деятельность», задержали в кабинете полицейского

1600 долларов США предлагал депутат Олевского районного совета Житомирской области руководителю областного управления защиты экономики Нацполиции за его «лояльное отношение». Задержали злоумышленника при попытке подкупа полицейского, сообщается на сайте МВД.

Чтобы организовать беспрепятственную «янтарную деятельности», депутат Олевского районного совета решил «договориться» с правоохранителями. Он требовал обеспечить «нереагирование» на незаконную добычу янтаря и сокрытие данных фактов.

Руководитель подразделения сообщил органы прокуратуры о предложенной ему неправомерной выгоде. Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины было открыто уголовное производство по части 3 статьи 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

20 июня с.г. депутата задержали в служебном кабинете полковника полиции.