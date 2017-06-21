Сегодня 21 июня 2017 года, 14:51

Одобрена Концепция партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы

20 июня 2017 года Совет директоров Всемирного банка одобрил Концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы.

Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины.

Концепция партнерства является стратегическим документом сотрудничества между Украиной и ВБ и согласуется с целями стратегии развития Украины, которые были определены в Программе и плане действий правительства, одобренном в 2016 году.

Процесс разработки Стратегии начался в октябре 2016 года по обсуждению приоритетов развития Украины с КМУ, представителями частного сектора и гражданского общества. В процессе разработки были определены и согласованы направления стратегического партнерства между Украиной и Всемирным банком в 2017-2021 годы:

- Управление государственными финансами и реформа государственного управления;

- Антикоррупционная деятельность;

- Управление крупнейшими фискальными рисками и улучшения управления государственными инвестициями;

- Укрепление финансового сектора;

- Улучшение инфраструктуры;

- Создание равноправного партнерства в частном секторе;

- Земельная реформа;

- Реформа здравоохранения;

- Приватизация;

- Эффективное, результативное и комплексное предоставление услуг;

- Социальная помощь;

- Целевая помощь пострадавшим от конфликта общинам.

Финансовая поддержка Всемирного банка в течение всего периода действия Концепции будет зависеть от: (I) прогресса Украины в реализации реформ; (II) улучшение результатов внедрения портфеля проектов МБРР; и (III) общего кредитного потенциала Всемирного банка и норматива кредитования для Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.