Одобрена Концепция партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы

20 июня 2017 года Совет директоров Всемирного банка одобрил Концепцию партнерства Всемирного банка с Украиной на 2017-2021 годы.
Главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины.
Концепция партнерства является стратегическим документом сотрудничества между Украиной и ВБ и согласуется с целями стратегии развития Украины, которые были определены в Программе и плане действий правительства, одобренном в 2016 году.
Процесс разработки Стратегии начался в октябре 2016 года по обсуждению приоритетов развития Украины с КМУ, представителями частного сектора и гражданского общества. В процессе разработки были определены и согласованы направления стратегического партнерства между Украиной и Всемирным банком в 2017-2021 годы:
- Управление государственными финансами и реформа государственного управления;
- Антикоррупционная деятельность;
- Управление крупнейшими фискальными рисками и улучшения управления государственными инвестициями;
- Укрепление финансового сектора;
- Улучшение инфраструктуры;
- Создание равноправного партнерства в частном секторе;
- Земельная реформа;
- Реформа здравоохранения;
- Приватизация;
- Эффективное, результативное и комплексное предоставление услуг;
- Социальная помощь;
- Целевая помощь пострадавшим от конфликта общинам.
Финансовая поддержка Всемирного банка в течение всего периода действия Концепции будет зависеть от: (I) прогресса Украины в реализации реформ; (II) улучшение результатов внедрения портфеля проектов МБРР; и (III) общего кредитного потенциала Всемирного банка и норматива кредитования для Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
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