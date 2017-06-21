Сегодня 21 июня 2017 года, 17:27

Половина крупнейших госпредприятий еще не начали независимый аудит, – Минэкономики

Минэкономразвития подводит итоги предварительных результатов проведения аудита консолидированной финансовой отчетности крупнейших государственных предприятий Украины за 2016 год.

По состоянию на 20 июня 2016 года среди 45 крупнейших государственных предприятий, независимый внешний аудит в полном соответствии с законодательством проведено только в 18 государственных компаниях. Шесть компаний все еще находятся в процессе осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности.

При этом две компании по тендерной процедуре определили аудиторов с существенными нарушениями регламента, определенного постановлением КМУ №390 «О некоторых вопросах проведения аудита субъектов хозяйствования государственного сектора экономики» от 4 июня 2015 года. К числу нарушителей входят: ПАО «ГАК« Автомобильные дороги Украины» и ПАО «Национальная акционерная компания «Надра Украины».

19 из 45 крупнейших государственных предприятий Украины еще не начали проведение необходимых процедур по внешнему аудиту, который также является грубым нарушением регламента Постановления №390. Среди них – ГП «Укрспирт», ГП «Укрхимтрансаммиак», ГК «Укрспецэкспорт», ГП «Уголь Украины», ПАО «Сумыхимпром», ГП «Национальный спортивный комплекс «Олимпийский», ГСП «Чернобыльская АЭС», ГП «Производственное объединение» ЮМЗ им. А.Н. Макарова», ГП «Укркосмос» и другие.

«Саботаж независимого аудита – это саботаж реформы управления государственными предприятиями», – объясняет первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. – Любой руководитель, который отвечает за свою работу, не боится аудита, тем больше компаний с мировым именем».

Как известно, 137 крупнейших государственных предприятия были обязаны ежегодно проходить независимый аудит финансовой отчетности в рамках проведения реформы системы управления государственной собственностью. В крупнейших 45 предприятиях аудит должен проводиться крупными компаниями, которые признаны на мировом рынке, имеют большой опыт аудиторской работы и профессиональную репутацию, которая соответствует критерию прозрачности и независимости.