Сегодня 21 июня 2017 года, 14:51

ГИС уже взыскала с ПАО «Газпрома» 80 млн грн и готова обратиться к странам ЕС

Государственная исполнительная служба в рамках выполнения судебного решения против ПАО «Газпром» взыскала и обеспечила передачу в Государственный бюджет 80,8 млн грн и наложила арест на активы российской компании номинальной стоимостью 33,3 млн грн. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Речь идет о средствах в виде дивидендов от третьих лиц, которые были обнаружены на территории Украины и в отношении которых достоверно известно, что они принадлежат данной компании, отметил глава Минюста.

Кроме того, он сообщил, что сейчас наложен арест на акции компании «Газтранзит» с номинальной стоимостью 33,3 млн грн.

Министр юстиции напомнил, что решением Хозяйственного суда города Киева, которое было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями, с «Газпрома» в пользу Госбюджета Украины было взыскано 171 млрд 932 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на территории Украины.

По словам главы Минюста, уже сейчас очевидно, что активов «Газпрома» на территории Украины будет недостаточно для покрытия суммы штрафа.

«Мы будем продолжать в рамках действующего украинского законодательства выполнения данного судебного решения. После исчерпания всех национальных инструментов розыска активов на территории Украины мы перейдем к международным инструментам правовой помощи по выполнению данного решения на территории других стран. Украина имеет 27 договоров о правовой помощи с другими странами, в том числе и со странами ЕС. Сейчас мы отрабатываем юридический механизм предъявления к исполнению данного решения суда в страны, которые имеют с нами такие договоры», – добавил г-н Павел Петренко.

Об этом сообщается на сайте Минюста.