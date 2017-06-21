Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 июня 2017 года, 14:51

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГИС уже взыскала с ПАО «Газпрома» 80 млн грн и готова обратиться к странам ЕС

21 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Государственная исполнительная служба в рамках выполнения судебного решения против ПАО «Газпром» взыскала и обеспечила передачу в Государственный бюджет 80,8 млн грн и наложила арест на активы российской компании номинальной стоимостью 33,3 млн грн. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

Речь идет о средствах в виде дивидендов от третьих лиц, которые были обнаружены на территории Украины и в отношении которых достоверно известно, что они принадлежат данной компании, отметил глава Минюста.

Кроме того, он сообщил, что сейчас наложен арест на акции компании «Газтранзит» с номинальной стоимостью 33,3 млн грн.

Министр юстиции напомнил, что решением Хозяйственного суда города Киева, которое было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями, с «Газпрома» в пользу Госбюджета Украины было взыскано 171 млрд 932 млн грн штрафа за злоупотребление монопольным положением на территории Украины.

По словам главы Минюста, уже сейчас очевидно, что активов «Газпрома» на территории Украины будет недостаточно для покрытия суммы штрафа.

«Мы будем продолжать в рамках действующего украинского законодательства выполнения данного судебного решения. После исчерпания всех национальных инструментов розыска активов на территории Украины мы перейдем к международным инструментам правовой помощи по выполнению данного решения на территории других стран. Украина имеет 27 договоров о правовой помощи с другими странами, в том числе и со странами ЕС. Сейчас мы отрабатываем юридический механизм предъявления к исполнению данного решения суда в страны, которые имеют с нами такие договоры», – добавил г-н Павел Петренко.

Об этом сообщается на сайте Минюста.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 26 (1018) от 20/06/17 Свежий номер

Реклама

№ 26 (1018)
Акцент

Уверенный климат

Отрасли практики

Попасть в план

Самое важное

Славосочетание

Тема номера:

Акционная цена

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • klochkov
Пресс-релизы

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов

Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом