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ФК «Динамо» считает неправомерной остановку кредитования «ПриватБанком»

21 июня 2017 года Источник:Украинская ПРАВДА

15-16 июня 2017 года ПАО КБ «ПриватБанк» повторно остановил предоставление кредитных траншей для ФК «Динамо», которые гарантируются депозитом.

В ответ на запрос клуба, «ПриватБанк» сообщил, что получил письмо от Национального банка Украины за подписью заместителя председателя Екатерины Рожковой. Отмечается, что именно на основании этого письма «ПриватБанк» прекратил предоставление траншей по кредитной линии.

Также ФК «Динамо» официально сообщает, что решение НБУ о связи клуба с ПАО КБ «ПриватБанк» и приказ о блокировании счетов были отменены в судебном порядке 20 марта 2017 года.

В клубе настаивают на том, что банковские услуги не предоставляются в необходимом объеме, поскольку клуб лишен доступа к кредитным траншам, которые являются основным источником его финансирования.

«Таким образом, по нашему убеждению, НБУ осуществляет не свойственные ему функции, поскольку реальные действия руководства НБУ и лично г-жа Рожковой ставят клуб в безвыходное материальное положение, нарушают конституционные права членов трудового коллектива и препятствуют уставной деятельности ООО ФК «Динамо» (Киев)», – говорится в заявлении клуба.

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