Сегодня 21 июня 2017 года, 14:51

ГФС: 95% налогоплательщиков добровольно уплачивают налоги

Государственная фискальная служба Украины фиксирует достаточно высокий уровень добросовестности налогоплательщиков в последнее время. Так, 95% плательщиков добровольно декларируют и платят свои налоги. Об этом заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан во время заседания Совета по вопросам стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности при ГФС, которое состоялось 20 июня.

«В течение 2017 года отмечается тенденция к ежемесячному перевыполнению по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, показателей сбора поступлений в общий фонд государственного бюджета. Так, в I полугодии ожидаются поступления в размере 355,1 млрд грн, что на 27,7%, или на 77,1 млрд грн превышает соответствующий показатель прошлого года», – рассказал Мирослав Продан.

По его словам, такой динамики удалось достичь благодаря добросовестности плательщиков и изменениям в администрировании налогов. Важной новацией этого года, которая одобрительно воспринята и положительно оценена бизнесом, стало внедрение электронного реестра возмещения НДС.

На очереди, как подчеркнул Мирослав Продан, решение вопроса по возврату переплаты прошлых периодов по налогу на прибыль и невозмещенных остатков НДС.