НБУ считает, что парламент отклонил важный для финансового сектора законопроект

Национальный банк Украины отмечает неготовность к внедрению полноценной реформы финансового сектора. Вчера в парламенте не хватило голосов для принятия законопроекта №5361-д об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств. Он набрал лишь 205 голосов, таким образом, законопроект был отклонен.
Отклонен законопроект был результатом совместной работы народных депутатов, НБУ и участников платежного рынка. НБУ надеется, что регулирование перевода средств будет законодательное обновлено и будет основываться на понятных, равных и справедливых правилах.
Принятие законопроекта №5361-д позволило бы:
- банкам Украины – открывать счета юридическим лицам-нерезидентам;
- резидентам Украины использовать электронные деньги, выпущенные нерезидентами, для осуществления переводов и расчетов за товары (работы, услуги) в сети Интернет;
- упорядочить деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, в частности, предоставить им право осуществлять выпуск электронных денег и иметь коммерческих агентов.
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