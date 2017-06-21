Сегодня 21 июня 2017 года, 11:57

Должностные лица «Укрзализныци» изменили тарифные условия в пользу российских холдингов, – ГПУ

Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления «К» СБУ осуществляется досудебное расследование по факту противоправных действий должностных лиц ПАО «Укрзализныця», которые в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний безосновательно осуществили пересмотр тарифных условий, значительно занизив их, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн долларов США, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования проверяется информация СБУ о влиянии отдельных лиц на принятие решений руководством «Укрзализныци», проведении отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени указанного общества на территории РФ, что привело к причинению вреда интересам государства и получения незаконных доходов российскими финансово-промышленными группами.

20 июня 2017 года сотрудники ГПУ и СБУ провели обыски в помещениях ПАО «Укрзализныця», а также по месту работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.