Должностные лица «Укрзализныци» изменили тарифные условия в пользу российских холдингов, – ГПУ

Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления «К» СБУ осуществляется досудебное расследование по факту противоправных действий должностных лиц ПАО «Укрзализныця», которые в интересах российских горно-обогатительных холдингов и экспедиторских компаний безосновательно осуществили пересмотр тарифных условий, значительно занизив их, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму свыше 10 млн долларов США, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования проверяется информация СБУ о влиянии отдельных лиц на принятие решений руководством «Укрзализныци», проведении отдельными лицами несанкционированных переговоров от имени указанного общества на территории РФ, что привело к причинению вреда интересам государства и получения незаконных доходов российскими финансово-промышленными группами.
20 июня 2017 года сотрудники ГПУ и СБУ провели обыски в помещениях ПАО «Укрзализныця», а также по месту работы и жительства причастных к противоправной деятельности лиц.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
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