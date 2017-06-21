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С 30 октября в Калифорнии стартует стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»

C 30 октября по 8 ноября 2017 года в Калифорнии уже в седьмой раз пройдет стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой». Программа предназначена для руководителей юридических фирм и адвокатских образований, но также может быть интересна всем юристам.

Это единственный русскоязычный образовательный курс в США по управлению юридической фирмой, по окончании которого его участники получают сертификат американской юридической школы. Все англоязычные выступления и лекции сопровождаются последовательным переводом на русский язык (в команде проекта работает профессиональный переводчик).

Обсуждаемые вопросы:

- Организационно-правовые формы ведения юридического бизнеса в США.

- Институт партнерства.

- Грейдинговые системы и кадровый менеджмент.

- Организационная структура юридических фирм.

- Компенсационная политика и распределение прибыли между партнерами.

- Ценообразование и биллинг юридических услуг.

- Контроль качества и управление юридическими проектами.

- Маркетинг, реклама и PR в юридической фирме.

Занятия проводят партнеры американских юридических фирм, а также преподаватели калифорнийских школ права. Организаторами стажировки являются: Школа права Линкольна г. Сан-Хосе (Lincoln Law School of San Jose), юридические фирмы Dergosits & Noah и Hopkins & Carley. В России проект представляет Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С.

Основное место проведения — город Сан-Хосе (т. н. столица Кремниевой долины, Калифорния, США). В рамках программы участники посетят и другие города Кремниевой долины, а также Сан-Франциско.

За 6 предыдущих проектов в 2009–2016 гг. обучение по программе прошли 68 партнеров и топ-менеджеров юридических фирм и адвокатских образований, руководителей юридических департаментов. Теперь «знатоки юрбизнеса по-американски» работают в 16 городах России, а также в Польше и Украине.

Опытом управления юридическим бизнесом с нами поделились представители 21 американской юридической фирмы, среди них такие завсегдатаи проекта, как Berliner Cohen, Dergosits & Noah, Fenwick & West, Greenberg Traurig, Hopkins & Carley, Littler, Silicon Valley Law Group. Кроме знакомства с работой юридических компаний, участники стажировки также посещают суды, ассоциацию адвокатов, юридические колледжи.

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте LawFirmManagement.Ru

Контакты организаторов:

Евгений Шестаков, управляющий партнер ИНТЕЛЛЕКТ-С, e.shestakov@intellectmail.ru, +7 (495) 668-07-31

Анастасия Махнёва, партнер, директор по развитию ИНТЕЛЛЕКТ-С, a.mahneva@intellectmail.ru, +7 (495) 668-07-31