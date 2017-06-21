Sayenko Kharenko представила интересы Волжского абразивного завода в антидемпинговом расследовании

Команда практики международной торговли Sayenko Kharenko успешно представила интересы производителя карбида кремния ОАО «Волжский абразивный завод» и локального дистрибьютора ООО «Торговый дом «Александр» в антидемпинговом расследовании в отношении импорта в Украину шлифовальных кругов на керамической связке изготовленных в Российской Федерации.
Объем работ Sayenko Kharenko включал подготовку комментариев по различным вопросам, в том числе касательно заявления об инициировании расследования, кодировки товара, материалов Министерства экономического развития и торговли Украины по результатам расследования, ответов на вопросник национального производителя, а также участие в слушаниях и подготовку документа по результатам слушаний и т.д. По результатам антидемпингового расследования к ОАО «Волжский абразивный завод» были применены следующие антидемпинговые пошлины – 6,54%, в то время как к антидемпинговые пошлины к другим экспортерам составили – 33,83%.
Команда Sayenko Kharenko работала над этим проектом в составе советника Анжелы Махиновой, юристов Виктории Мыкуляк и Ивана Бараненко под руководством партнера Татьяны Слипачук.
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