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Сегодня 20 июня 2017 года, 19:53

ВККС: уже 13 кандидатов не подтвердили способности осуществлять правосудие

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе продолжает рассматривать вопрос о подтверждении способности кандидатами на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда осуществлять правосудие. По состоянию на сегодня состоялось пять заседаний, передает пресс-служба ВККС.

Комиссия выясняла, соответствуют ли кандидаты, в отношении которых Общественный совет добропорядочности предоставил выводы, критериям профессиональной этики и добропорядочности.

По результатам заседаний ВККС в полном составе приняла решение относительно 43 кандидатов: 13 кандидатов признала не подтвердившими способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, остальные 30 кандидатов продолжат участие в конкурсе. Еще по четырем кандидатам рассмотрение выводов прекращено из-за отмены Общественным советом собственных выводов.

Следующие пленарные заседания состоятся 21 и 22 июня с.г.