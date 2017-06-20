ВККС: уже 13 кандидатов не подтвердили способности осуществлять правосудие

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе продолжает рассматривать вопрос о подтверждении способности кандидатами на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда осуществлять правосудие. По состоянию на сегодня состоялось пять заседаний, передает пресс-служба ВККС.
Комиссия выясняла, соответствуют ли кандидаты, в отношении которых Общественный совет добропорядочности предоставил выводы, критериям профессиональной этики и добропорядочности.
По результатам заседаний ВККС в полном составе приняла решение относительно 43 кандидатов: 13 кандидатов признала не подтвердившими способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, остальные 30 кандидатов продолжат участие в конкурсе. Еще по четырем кандидатам рассмотрение выводов прекращено из-за отмены Общественным советом собственных выводов.
Следующие пленарные заседания состоятся 21 и 22 июня с.г.
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Я був дуже здивований, тоді, якщо ця особа не підпадає під дію Закону "Про очищення влади", то скажіть будь-ласка на яких таких правових підставах інші члени ВСЮ були звільнені. Чтому такі вибіркові та непослідовні рішення приймає ВРП.
ВРП сьогодні спробувала "відмазати" суддю Удовиченка, вказавши, що на інших членів ВРЮ поширюється дія Закону "Про очищення влади", а на даного пана чомусь ні, дуже прикра практика. Вирішення даного питання було відкладено, про те, це дуже поганий дзвіночок для правосуддя та для країни в цілому.
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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