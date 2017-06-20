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ВККС: уже 13 кандидатов не подтвердили способности осуществлять правосудие

20 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе продолжает рассматривать вопрос о подтверждении способности кандидатами на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда осуществлять правосудие. По состоянию на сегодня состоялось пять заседаний, передает пресс-служба ВККС.

Комиссия выясняла, соответствуют ли кандидаты, в отношении которых Общественный совет добропорядочности предоставил выводы, критериям профессиональной этики и добропорядочности.

По результатам заседаний ВККС в полном составе приняла решение относительно 43 кандидатов: 13 кандидатов признала не подтвердившими способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, остальные 30 кандидатов продолжат участие в конкурсе. Еще по четырем кандидатам рассмотрение выводов прекращено из-за отмены Общественным советом собственных выводов.

Следующие пленарные заседания состоятся 21 и 22 июня с.г.

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Комментарии:»

Прикро ВРП 20 июня 2017 года 17:28 #

Я був дуже здивований, тоді, якщо ця особа не підпадає під дію Закону "Про очищення влади", то скажіть будь-ласка на яких таких правових підставах інші члени ВСЮ були звільнені. Чтому такі вибіркові та непослідовні рішення приймає ВРП.

ВРП що ви робите 20 июня 2017 года 17:12 #

ВРП сьогодні спробувала "відмазати" суддю Удовиченка, вказавши, що на інших членів ВРЮ поширюється дія Закону "Про очищення влади", а на даного пана чомусь ні, дуже прикра практика. Вирішення даного питання було відкладено, про те, це дуже поганий дзвіночок для правосуддя та для країни в цілому.

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