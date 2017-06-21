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Состоялся семинар-практикум по случаю 10 летия НИСЭ

21 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

В ИА «ЛИГА Бизнес Информ» состоялся семинар-практикум с участием судей Деснянского и Шевченковского районных судов города Киева, а также судебных экспертов. Организатором выступила Экспертно-правовая группа «Независимый институт судебных экспертиз» (НИСЭ).

Мероприятие было приурочено к празднованию юбилея НИСЭ, которому в июне этого года исполнилось 10 лет. Учитывая важность и знаковость этого события, НИСЭ решил пригласить на семинар таких лекторов, которые однозначно бы заинтересовали слушателей. Открыли мероприятие соучредители НИСЭ – Геннадий Пампуха и Ольга Пампуха. Они выступили с приветственным словом и рассказали о достижениях Института.

С докладом выступила судья Деснянского райсуда Киева Валерия Бабко. Она остановилась на особенностях рассмотрения дел о разделе имущества супругов. Отдельной темой для дискуссии стал вопрос определения принадлежности имущества к общей совместной собственности супругов, а также доказательства факта приобретения этого имущества совместными средствами и трудом супругов. Судья отметила, что факт приобретения спорного имущества в период брака не является безусловным основанием для отнесения такого имущества к объектам права общей совместной собственности супругов.

Марина Антонюк (судья Шевченковского районного суда г. Киева) в своем докладе обозначила основные этапы судебного производства. Также слово взяла эксперт Наталья Аликина, которая рассказала о применении психологической экспертизы в судебно-следственной практике.

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