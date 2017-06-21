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Обнародован проект Договора о проведении финального матча ЛЧ УЕФА в Киеве

21 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Обнародовано проект решения Киевского городского совета «Об утверждении Договора о проведении финального матча Лиги Чемпионов УЕФА 2017 / 2018».

Сторонами соглашения выступят «Федерация футбола Украины» в лице генерального секретаря Юрия Записоцкого и Киевским городским советом в лице Киевского городского головы Виталия Кличко.

В пояснительной записке отмечается, что реализация некоторых обязательств проекта Договора зависит от решения Киевсовета, в частности, относитекльно предоставления помещений без платы за пользование, финансирования некоторых мероприятий за счет принимающего города (официальный ужин), использование интеллектуальной собственности Киева, включая его название, имидж, брендинг, логотип для любых коммерческих и некоммерческих мероприятий.

Реализация договора потребует выделения средств из бюджета.

Текст документа доступен по ссылке.

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