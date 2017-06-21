Обнародован проект Договора о проведении финального матча ЛЧ УЕФА в Киеве

Обнародовано проект решения Киевского городского совета «Об утверждении Договора о проведении финального матча Лиги Чемпионов УЕФА 2017 / 2018».
Сторонами соглашения выступят «Федерация футбола Украины» в лице генерального секретаря Юрия Записоцкого и Киевским городским советом в лице Киевского городского головы Виталия Кличко.
В пояснительной записке отмечается, что реализация некоторых обязательств проекта Договора зависит от решения Киевсовета, в частности, относитекльно предоставления помещений без платы за пользование, финансирования некоторых мероприятий за счет принимающего города (официальный ужин), использование интеллектуальной собственности Киева, включая его название, имидж, брендинг, логотип для любых коммерческих и некоммерческих мероприятий.
Реализация договора потребует выделения средств из бюджета.
Текст документа доступен по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов
Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: