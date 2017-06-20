Сегодня 20 июня 2017 года, 19:53

Киевсовет поддержал прекращение соглашения с ПАО «Киевэнерго»

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о прекращении соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева от 27 сентября 2001 года, заключенного между КГГА и энергоснабжающей компанией «Киевэнерго».

Соответствующее соглашение с ПАО «Киевэнерго» заканчивается 31 декабря 2017 года. Чтобы избежать внештатных ситуаций во время отопительного сезона и обеспечить надлежащее снабжение тепловой энергии киевлянам, решение предусматривает продление договора на четыре месяца – до 26 апреля 2018 включительно.

«Решение предусматривает прекращение договора, который существовал более 16 лет. Мы наконец должны приступить к выполнению намеченного плана по завершению сделки с «Киевэнерго» и возвращению имущества городской общине. Дальнейшее промедление в принятии этого решения точно не в пользу Киева, киевской общины – тогда будем иметь дополнительные технические и финансовые риски. Решение предусматривает, во-первых, инвентаризацию имущества с последующим возвращением его общине. Речь идет не просто о возвращении имущества общине, а возвращении его в надлежащем состоянии. Ведь это две огромные ТЭЦ, более 3 тыс. тепловых пунктов, 2,6 тыс. километров сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод «Энергия». То есть огромный комплекс, который состоит из 90 тыс. объектов различных по функциональному назначению и техническим состоянием, нам необходимо проинвентаризировать», – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В решении также предусмотрено определение КП и закрепление за ним на праве хозяйственного ведения коммунального имущества, находящегося во владении и пользовании ПАО «Киевэнерго», после прекращения соглашения.

Соответствующее решение поддержали 62 депутата.