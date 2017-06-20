Сегодня 20 июня 2017 года, 19:53

ВАСУ привел аргументы насчет законности блокирования «ВКонтакте» и других российских сайтов

Указ Президента об ограничении доступа к российским сайтам и соцсетям был правомерным. В судебном реестре опубликовано постановление Высшего административного суда Украины от 14 июня 2017 года, которым отказано в удовлетворении иска о признании противоправным и недействительным указа в отдельной части. Аргументы ВАСУ можно свести к следующим.

1. Истец не имел права на судебную защиту. «Оспариваемый Указ Президента Украины имеет персональный характер, а потому является актом индивидуального действия, поскольку порождает определенные правовые последствия, влияет на права и свободы только тех субъектов, которым оно адресовано», – отмечается в решении. Таким образом, никто кроме перечисленных в Указе компаний не имел права на защиту (включая пользователей и интернет-провайдеров).

2. Ссылка на практику ЕСПЧ необоснована. Цпомянутые истцом выводы решения Евросуда по делу «AHMET YILDIRIM против Турции» не могут быть применены в данном деле, поскольку там речь шла о блокировании доступа собственника сайта к своему вэб-ресурсу. «В том же решении Европейского суда по правам человека коллегия согласилась с возможностью применения мер по ограничению в случае наличия противоправного контента в Интернете, которые включают как индивидуальное отключение доступа к Интернету, так и запрет доступа к конкретному сайту и удаление противоправного контента», – подчеркнули судьи.

3. Блокирование сайтов соответствует базовым принципам. Часть вторая статьи 6 Закона Украины «Об информации» определяет, что право на информацию может быть ограничено законом, в частности, в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка. Вместе с тем, суд не сослася на закон, который позволяет ограничивать право на доступ к информации. Закон «О санкциях» не предусматривает возможности блокировать доступ к сайтам.

4. Ограничения права на информацию не произошло. Запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу к определенным ресурсам «не должна отождествляться с ограничением права на информацию как таковым, предусматривающим возможность свободного получения, использования, распространения, хранения и защиты информации, необходимой для реализации своих прав, свобод и законных интересов».

Спорным Указом истца «не ограничено в выборе форм и источников получения информации. Отдельные препятствия, которые могут возникнуть в процессе использования ресурсов сервисов «Мail.ru» и социально-ориентированных ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассники», не ограничивают права граждан на использование этих ресурсов, а вызваны исключительно необходимостью создания негативных последствий для лиц, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Ознакомиться с полным текстом решения можно по ссылке.

Раннее на сайте «ЮП» обращалось внимание на неурегулированность вопроса блокирования сайтов.