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НКЦБФР: профильная международная организация одобрила законопроект №6303

20 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Международная организация регуляторов рынков ценных бумаг (IOSCO) письмом от 14 июня 2017 года положительно оценила законодательные инициативы, предусматривающие имплементацию базовых принципов IOSCO и рекомендаций МВФ в законодательство Украины. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Речь идет о проекте Закона Украины о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала (№6303) и отметил, что после его принятия НКЦБФР сможет стать подписантом Многостороннего Меморандума о взаимопонимании Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг (IOSCO MMoU), к которому присоединилось 114 стран – членов IOSCO, контролирующие более 95% мирового рынка капитала.

«На данный момент Украина не способна придерживаться взаимных обязательств перед другими членами IOSCO MMoU из-за значительных пробелов в ее надзорных, следственных и правоприменительных возможностей, а также в полномочиях в сфере международного сотрудничества», – говорится на сайте НКЦБФР.

Именно поэтому законопроект №6303, внесенный в апреле с.г. в парламент, предлагает изменения законодательного поля, которые позволят улучшить дисциплинированность участников фондового рынка Украины; эффективно противодействовать злоупотреблениям с ценными бумагами; увеличить инвестиции в экономику Украины из-за повышения доверия к эффективности государственного регулирования фондового рынка и приведения полномочий его регулятора по общемировым стандартам.

В то же время Главное научно-экспертное управления парламента считает целесообразным по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект вернуть на доработку с учетом высказанных замечаний и предложений. Среди причин, в частности, указывается несогласованность с законами «О страховании» и «О Регламенте Верховного Совета Украины».

Текст законопроекта №6303 доступен по ссылке.

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