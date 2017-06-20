Двое киевских судей отстранены от отправления правосудия

Согласно решению Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 19 июня 2017 года от своих должностей временно отстранены:
- судья Оболонского районного суда города Киева – Юлия Бевзенко (Оробец);
- судья Дарницкого районного суда города Киева – Ирина Набудович.
«Срок действия отстранения судей от правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты», – сообщается на сайте «Судебная власть Украины».
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