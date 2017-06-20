С народного депутата Олеся Довгого могут снять неприкосновенность

Генеральная прокуратура Украины передала в Специальную антикоррупционную прокуратуру проект представления о снятии депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого.
Об этом в соцсети Facebook сообщает народный депутат Мустафа Найем .
Отмечено, что Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника «Жуков остров». Олесь Довгий может быть привлечен к ответственности по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением).
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
"Что Где Когда" среди адвокатов, судей и юристов
Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: