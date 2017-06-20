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Сегодня 20 июня 2017 года, 19:52

С народного депутата Олеся Довгого могут снять неприкосновенность

Генеральная прокуратура Украины передала в Специальную антикоррупционную прокуратуру проект представления о снятии депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого.

Об этом в соцсети Facebook сообщает народный депутат Мустафа Найем .

Отмечено, что Довгий является фигурантом уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков на территории охраняемого заповедника «Жуков остров». Олесь Довгий может быть привлечен к ответственности по статье 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением).