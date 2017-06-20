Верховный Совет Украины принял за основу проекты новых процессуальных кодексов, внесенные Президентом Украины (законопроект №6232). Проект Закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» поддержали 253 народных депутата.
Следует отметить, что принятие данного документа во втором чтении сделает возможным начало функционирования Верховного Суда. Ознакомиться с ключевыми новациями в гражданском и хозяйственном процессах вы сможете благодаря инфографике, подготовленной экспертами Совета по вопросам судебной реформы (подается на языке оригинала).
Полный текст законопроекта №6232 доступен по ссылке.
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