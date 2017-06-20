Vox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться Путешествовать станет проще Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны С визой или без, но в Европу все равно не поеду

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