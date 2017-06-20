Сегодня 20 июня 2017 года, 19:53

Отчет НБУ: финансовые риски уменьшаются, но нужны дальнейшие реформы

С начала 2017 года системные риски для украинской банковской системы в целом уменьшились, и такая тенденция продолжится во втором полугодии. Об этом говорится в третьем Отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ.

Ключевыми рисками финансового сектора сегодня значительное присутствие государства в банковском секторе и высокая доля неработающих кредитов, среди прочего сообщается в отчете.

После перехода «ПриватБанка» в государственную собственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения. В течение следующих нескольких лет государство должно уменьшить присутствие в банковском секторе. Первым шагом в реформировании и подготовке госбанков к приватизации должно стать принятие закона, который введет независимые наблюдательные советы и выведет банки из сферы влияния политических интересов.

Как подчеркивается в отчете НБУ, высокая доля неработающих кредитов (57% от общего объема) является балластом для банковской системы.

«Финучреждения должны активнее реструктурировать кредиты добросовестным заемщикам, финансовое состояние которых восстанавливается. Обслуживание остальных проблемных кредитов уже не будет восстановлено, поэтому их целесообразно полностью зарезервировать и списать. Для этого необходимо внести изменения в налоговое законодательство, чтобы устранить негативные последствия такого шага на налоговые обязательства банков», – такие рекомендации дал регулятор.

Согласно отчету, повышение соцстандартов не повлияло на увеличение дефицита бюджета. Однако без оптимизации системы субсидий и пенсионной реформы существует риски фискального давления на бюджет. «До сих пор все нововведения правительства, например повышение минимальной заработной платы (МЗП), не повлекли расширения фискального дефицита. Если такой подход сохранится, то, по оценкам НБУ, к 2019 году дефицит сводного бюджета сократится почти до 2%», – считают эксперты НБУ.

Документ доступен по ссылке.