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Здание Минобороны в историческом центре Киева удалось вернуть в госсобственность

20 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Высший хозяйственный суд Украины согласился с правовой позицией военных прокуроров и подтвердил право государственной собственности на недвижимость по ул.Мельникова, 81 в Киеве.

Как отмечается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, благодаря настойчивой позиции военной прокуратуры 19 июня 2017 года поставлена точка в длительном споре по возврату в госсобственность незаконно изъятого в 2007 году у госпредприятия Минобороны в 2007 году объекта недвижимости военного городка № 116.

Указанный военный городок общей площадью около 1200 тыс. м кв имеет балансовую стоимость более 4 млн грн.

«Указанный объект выбыл из государственной собственности в результате многочисленных преступных сделок и незаконного судебного решения. В дальнейшем здание неоднократно перепродавалась и заставлена в качестве ипотечного имущества банка», – описали схему в ГПУ.

Отметим, что по адресу ул.Мельникова, 81 находится здание Государственной пенитенциарной службы Украины.

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