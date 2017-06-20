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В УК появятся четыре новые статьи, призванные защитить детей от сексуального насилия

20 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Правительством подан в парламент проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (№6588).

В случае одобрения проекта народными депутатами, Уголовный кодекс Украины будет дополнен такими статьями:

- статья 156-1 «Домогательства ребенка» (предложение встречи, в том числе с использованием информационных систем, сделанной совершеннолетним лицом лицу, не достигшему 16-летнего возраста);

- статья 301-1 «Сознательное получения доступа к детской порнографии, предложение или предоставление доступа к детской порнографии, приобретение, изготовление, владение детской порнографией без цели сбыта»;

- статья 301-2 «Проведение зрелищного мероприятия порнографического характера» (организация такого мероприятия с участием детей или использованием образа ребенка);

- статья 303-1 «Использование сексуальных услуг несовершеннолетнего или малолетнего лица» (половое сношение или иные действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом за денежное или иное вознаграждение).

Документ доступен по ссылке.

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