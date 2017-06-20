Завтра будет избран новый член НАПК от Минюста

В среду, 21 июня 2017 года, состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Мероприятие начнется в 16:00 в помещении Министерства юстиции Украины.
Как известно, 9 июня с.г. член НАПК Руслан Рябошапка подал в отставку.
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