Минюст: еще 18 лиц сдали квалифэкзамен и получат право быть частными исполнителями

Временная квалификационная комиссия частных исполнителей сообщает, что 19 июня 2017 года проведен квалификационный экзамен лиц, изъявивших намерение осуществлять деятельность частного исполнителя, и утверждены его результаты.
Согласно протоколу заседания Комиссии, принято решение выдать удостоверение частного исполнителя 18 лицам, сдавшим экзамен, и отказать в выдаче соответствующих удостоверений трем лицам.
Одновременно Комиссия сообщает, что лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, и в отношении которых Комиссией принято решение о выдаче удостоверения частного исполнителя, Министерством юстиции Украины будут выданы соответствующие удостоверения в течение 10 дней со дня сдачи квалификационного экзамена.
Результаты экзамена доступны по ссылке.
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