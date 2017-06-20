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Евросуд направил РФ вопросы по жалобе экс-депутата Госдумы, лишенного мандата

20 июня 2017 года Источник:Pravo.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова, который был лишен коллегами мандата за осуществление предпринимательской деятельности (№ 65744/13).

ЕСПЧ адресовал российским властям шесть вопросов, один из которых содержит три подпункта, пишет Pravo.ru со ссылкой на «Коммерсантъ». Суд в Страсбурге интересует, в частности, были ли Гудкову гарантированы «достаточные меры, способные защитить его от волюнтаристских решений», особенно «в условиях, когда одна из партий в Госдуме обладала большинством голосов». Также Москву спрашивают, преследовало ли лишение полномочий «законные цели», позволили ли заявителю устранить вмененные ему недочеты, чтобы сохранить мандат, и мог ли он «эффективно опротестовать выводы, приведшие к применению обжалуемой меры».

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