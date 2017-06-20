Сегодня 20 июня 2017 года, 19:53

ГФС заявляет об упреждении вывоза культурных ценностей

На таможенном посту «Харьков-аэропорт» харьковские таможенники обнаружили коллекцию медалей и орденов.

«Гражданин Украины пытался незаконно вывезти коллекцию, скрыв ее в своей сумке. Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Но в ходе таможенного досмотра багажа в чемодане мужчины были обнаружены предметы с признаками культурных ценностей – коллекция из 22 медалей и орденов», – сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.