ГФС заявляет об упреждении вывоза культурных ценностей

На таможенном посту «Харьков-аэропорт» харьковские таможенники обнаружили коллекцию медалей и орденов.
«Гражданин Украины пытался незаконно вывезти коллекцию, скрыв ее в своей сумке. Для прохождения таможенного контроля он выбрал упрощенную систему «зеленый коридор», чем заявил об отсутствии предметов запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины. Но в ходе таможенного досмотра багажа в чемодане мужчины были обнаружены предметы с признаками культурных ценностей – коллекция из 22 медалей и орденов», – сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.
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