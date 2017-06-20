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Минсоцполитики разработало Закон об активизации поиска работы

20 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Министерства социальной политики Украины для общественного обсуждения опубликован проект Закона «Об активизации поиска работы безработных и ищущих работу».

Изменения вносятся, в частности, в Кодекс законов о труде Украины. Он дополняется статьей 7-1 «Особенности занятости домашних работников». В трудовом договоре домашнего работника в возрасте от 18 лет может быть указано испытательный срок продолжительностью не более одного месяца. Согласно поправкам к статье 22, по требованию лица, которому отказано в приеме на работу, собственник обязан письменно сообщить о причине отказа. Информация о регистрации трудовых отношений и учете застрахованных лиц в системе общеобязательного государственного социального страхования, а также многие другие данные будут содержаться в Реестре застрахованных лицах государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также вносятся изменения в Закон о занятости населения. Работодателю, который по направлению центров занятости трудоустраивает граждан из числа зарегистрированных безработных в соответствии с условиями, определенными частью первой и второй настоящей статьи, на срок действия такого проекта (программы) ежемесячно компенсируются 30% заработной платы, начисленной работнику в соответствии с законодательством (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе в предыдущем месяце). Как известно, в настоящее время работодателям должны компенсировать только ЕСВ, но с учетом снижения данного сбора такой стимул не являлся достаточным.

Документ доступен по ссылке.

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