Сегодня 20 июня 2017 года, 14:05

КМУ представил бюджетный прогноз до 2020 года: расходы на ГСА возрастут втрое

Правительство ставит цель избавиться от зависимости от МВФ путем проведения налоговой и других реформ

Правительство внесло проект постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2018-2020 годы (№6591). Согласно проекту Постановления, Кабинету Министров Украины необходимо подготовить и подать в парламент проект закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год с учетом Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы. Постановление должно утвердить проект Основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы, изложенный на 42 страницах.

«Учитывая достижения макроэкономической стабильности в 2015 и 2016 годах и первые признаки роста валового внутреннего продукта, в частности в IV квартале 2016 года – на 4,8%, в I квартале 2017 – на 2,4%, на Украине впервые этим документом вводится среднесрочное бюджетирование на три года», – сообщается в «Общей части» документа.

Этот документ определяет основной задачей бюджетной политики стабилизацию публичных финансов путем постепенного уменьшения дефицита госбюджета и снижения госдолга относительно ВВП «в условиях рисков, вызванных резким ростом выплат по внешнему долгу в ближайшие годы и зависимостью государственного долга от колебаний валютного курса».

Декларируются, в частности, такие принципы:

- ускорения экономического роста путем создания благоприятного инвестиционного климата и удержания макроэкономической стабильности, в частности продолжение фискальной консолидации;

- развития человеческого капитала путем проведения реформ системы здравоохранения и образования, улучшения предоставления государственной социальной поддержки;

- установления верховенства права и борьба с коррупцией путем поддержки эффективного функционирования институтов борьбы с коррупцией, обеспечения равного доступа к правосудию и эффективной защиты прав собственности.

«Введение структурных реформ, таких как земельная, пенсионная и здравоохранения, проведение прозрачной приватизации и реализация бюджетной политики в полном объеме позволят Украине использовать свой потенциал в последующие три года. В 2019 году планируется успешно завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом и получить устойчивую позицию на международных финансовых рынках», – такие приоритеты ставятся в Проекте. Таким образом, ожидается, что Украина не будет получать новых займов от МВФ с 2019 года, хотя именно с этого периода ожидается повышение выплат по раннее взятым кредитам. Это создает риски девальвации гривны.

Новым вызовом для роста экономики названо временное прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, в связи с чем по итогам года можно ожидать незначительное замедление роста ВВП – до 1,8%. Как известно, такая мера была введена по решению СНБО.

Предлагается три сценария развития экономики.

Как отмечается в документе, становление инновационно-инвестиционной модели является затратным процессом из-за роста расходов на проведение модернизации производства и повышения его инновационной составляющей, что в период трансформационных процессов не позволяет демонстрировать высокие темпы роста. В этом заключается «умеренный» Сценарий 1.

«Оптимистичным» является Сценарий 2. Он подразумевает динамичное возрастание социальных стандартов и увеличение притока капитала из-за рубежа.

«Пессимистический» Сценарий 3 учитывает неустойчивость тенденций мировой экономики и предполагает несколько худшие внешние условия развития, чем в сценариях 1 и 2: «Негативное влияние внешней конъюнктуры будет ослаблять финансовые возможности реформ». Среди рисков видятся, в частности, угроза эскалации боевых действий на Востоке, вероятность ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры на мировых товарных рынках, миграционные процессы и прочее. «Вероятны и риски с положительным эффектом, в частности более масштабные процессы детенизации», – отмечается в документе КМУ. Свою роль может сыграть и худшая, чем ожидается, финансовая деятельность госпредприятий (1200 из них обещается прекратить).

Масштабные изменения произойдут уже в 2018 году: ожидается имплементация стандартов ОЭСР для противодействия уклонения от налогов (BEPS), введение единого счета для уплаты налогов и сборов, обновление / заключение новых договоров об избежании двойного налогообложения с Германией, Францией, Испанией, Турцией и внесении изменений в действующие договоры Украины.

Задача на 2019 и 2020 годы:

- проведение переговоров по международным договорам об избежании двойного налогообложения со Швецией, Индией, Казахстаном, Черногорией, ОАЭ, Молдовой, Данией и внесение изменений в действующие договоры Украины;

- продолжение работы по постепенному приближению ставок акцизного налога на табачные изделия до уровня, предусмотренного директивой ЕС.

В контексте финансирования образования, следует отметить идею перевода государственных вузов в статус субъектов некоммерческой (неприбыльной) хозяйственной деятельности.

В плане расходов на оборону обещается «приоритетное направление бюджетных средств на развитие вооружения, военной техники и инфраструктуры, проведение интенсивной боевой подготовки».

Описано, как изменится финансирование госорганов за три года (общий фонд госбюджета). Так, финансирование Высшего совета правосудия возрастет с нынешних 133 млн грн до 209 млн грн в 2020 году. Верховного Суда – с 1,25 млрд грн до 1,45 млрд грн, а ГСА – с 6,6 млрд грн до 17,7 млрд грн. Финансирование Минюста возрастет с 7,4 до 11,2 млрд грн.

Документ доступен по ссылке.