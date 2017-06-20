он же e-mail

Сегодня 20 июня 2017 года, 14:06

НБУ меняет условия выдачи лицензии на проведение инкассации

Правление Национального банка Украины 13 июня 2017 года приняло постановление № 52 «Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации».

Постановлением № 52 уточняется порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, в частности:

- установлены требования о предоставлении юридическим лицом одновременно с документами на бумажных носителях копий этих документов в электронном виде (в виде файлов, содержащих отсканированные с бумажных носителей изображения документов);

- уточнен срок рассмотрения пакета документов юрлица о возможности продления срока рассмотрения документов по обоснованному ходатайству заявителя, а также установление НБУ срока для устранения замечаний к представленным документам;

- определена необходимость предоставления юридическим лицом анкетной информации, в частности относительно финансового обязательства и финансового состояния, деловой репутации руководителей, перечня лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице и прочее.

Документ доступен по ссылке.