НБУ меняет условия выдачи лицензии на проведение инкассации

Правление Национального банка Украины 13 июня 2017 года приняло постановление № 52 «Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации».
Постановлением № 52 уточняется порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, в частности:
- установлены требования о предоставлении юридическим лицом одновременно с документами на бумажных носителях копий этих документов в электронном виде (в виде файлов, содержащих отсканированные с бумажных носителей изображения документов);
- уточнен срок рассмотрения пакета документов юрлица о возможности продления срока рассмотрения документов по обоснованному ходатайству заявителя, а также установление НБУ срока для устранения замечаний к представленным документам;
- определена необходимость предоставления юридическим лицом анкетной информации, в частности относительно финансового обязательства и финансового состояния, деловой репутации руководителей, перечня лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице и прочее.
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