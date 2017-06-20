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Прокуратура Сумщины уличила на взятке работника Сумской местной прокуратуры

20 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Прокуратурой Сумской области совместно с Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины и областным Управлением СБУ разоблачен факт вымогательства и получения неправомерной выгоды работником Сумской местной прокуратуры.

Как сообщается на сайте ГПУ, работник прокуратуры требовал у одного из предприятий ежемесячную «дань» в размере 10 тыс. грн за непроведение обысков и непрепятствование в предпринимательской деятельности.

Сейчас продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, проводятся обыски, а также решается вопрос об объявлении подозрения, избрании меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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