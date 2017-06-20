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НБУ упрощает процедуры капитализации банка и прекращения банковской деятельности

20 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины определил процедуру упрощенной капитализации банка и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Соответствующие изменения, предусматривающие уменьшение сроков рассмотрения поданных в НБУ документов и оптимизации процедур капитализации, внесены в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений. В частности:

- банк вправе осуществить капитализацию по упрощенной процедуре при условии получения на это предварительного согласия НБУ;

- НБУ принимает решение о предоставлении банку предварительного согласия или об отказе в предоставлении предварительного согласия течение 10 рабочих дней после получения документов;

- определен упрощенный порядок согласования изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала по упрощенной процедуре.

Также постановлением регулируется вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования НБУ по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 16 июня 2017 №56 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу с 20 июня 2017 года.

Документ доступен по ссылке.

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