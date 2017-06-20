Сегодня 20 июня 2017 года, 14:06

17 лиц осуждены за причастность к терроризму на Донбассе

С 2015 года военная прокуратура провела досудебное расследование по 50 производствам по фактам преступлений, совершенными на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал заместитель военного прокурора сил АТО, подполковник юстиции Иван Сиводед на брифинге в Краматорске, информирует Министерство обороны.

«Военной прокуратурой сил АТО продолжаются работа по борьбе с преступлениями, совершенными на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и представителями так называемых ДНР и ЛНР», – сказал он.

«Кроме того за это время было поддержано государственное обвинение по 16 уголовным производствам относительно 17 человек, незаконная деятельность которых связана с участием в террористических группировках, или осуществлением их финансирования. В частности, суд признал их всех виновными и назначил меру наказания от 3 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – добавил он.