17 лиц осуждены за причастность к терроризму на Донбассе

С 2015 года военная прокуратура провела досудебное расследование по 50 производствам по фактам преступлений, совершенными на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом рассказал заместитель военного прокурора сил АТО, подполковник юстиции Иван Сиводед на брифинге в Краматорске, информирует Министерство обороны.
«Военной прокуратурой сил АТО продолжаются работа по борьбе с преступлениями, совершенными на территории Донецкой и Луганской областей, в том числе и представителями так называемых ДНР и ЛНР», – сказал он.
«Кроме того за это время было поддержано государственное обвинение по 16 уголовным производствам относительно 17 человек, незаконная деятельность которых связана с участием в террористических группировках, или осуществлением их финансирования. В частности, суд признал их всех виновными и назначил меру наказания от 3 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – добавил он.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: