МИП обнародовало список запрещенных сайтов

Министерство информационной политики Украины опубликовало свой перечень сайтов, которые предлагает запретить на территории страны. Соответствующий список обнародован на сайте ведомства.
В частности, Мининформполитики предлагает запретить такие сайты, как «Русская весна», News-Front, «Новороссия», «Новостное агентство Харькова», «Антифашист», «Политнавигатор» и другие информационные ресурсы, которые поддерживают пророссийский сепаратизм.
В числе причин, за которые предлагается блокировать эти сайты, указаны разжигание межнациональной и межэтнической вражды, призывы к свержению конституционного строя и посягательство на нарушение территориальной целостности Украины.
Перечень доступен по ссылке.
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