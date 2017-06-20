Одесский НПЗ признан орудием преступления и перешел в госсобственность

Суворовский райсуд Одессы вернул Одесский нефтеперерабатывающий завод в собственность государства. Приговор, предусматривающий спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ, был вынесен в рамках заключения соглашения со следствием. При этом завод был признан орудием преступления, совершенного преступной организацией во главе с бизнесменом Сергеем Курченко.
Завод перешел в собственность государства, интересы которого будет представлять Кабинет Министров Украины.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщивший о судебном решении на своей странице в соцсети, надеется на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации.
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Если судья в решении признал завод орудием преступления - его, если автор публикации - его к студентам на второй курс Одесского юрфака или хотя бы пусть читают популярные сайты интернета.
гарний прецедент, і нова тема деребана ...
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