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Одесский НПЗ признан орудием преступления и перешел в госсобственность

20 июня 2017 года Источник:Лига

Суворовский райсуд Одессы вернул Одесский нефтеперерабатывающий завод в собственность государства. Приговор, предусматривающий спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ, был вынесен в рамках заключения соглашения со следствием. При этом завод был признан орудием преступления, совершенного преступной организацией во главе с бизнесменом Сергеем Курченко.

Завод перешел в собственность государства, интересы которого будет представлять Кабинет Министров Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщивший о судебном решении на своей странице в соцсети, надеется на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации.

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Комментарии:»

гы 20 июня 2017 года 10:35 #

Если судья в решении признал завод орудием преступления - его, если автор публикации - его к студентам на второй курс Одесского юрфака или хотя бы пусть читают популярные сайты интернета.

Орудия совершения преступления – это предметы или устройства, которые используются для разрушающего воздействия на предмет преступления или для причинения физического вреда.
Особое место среди орудий преступления занимает оружие.

Предмет преступления — это вещь на которую осуществляется преступное воздействие для чего используются орудия и средства преступления.

Орудия и средства совершения преступления — это инструмент воздействия на предмет преступления.

Одна и та же вещь может в разных деяниях являться как орудием преступления, так и предметом преступления: например, пистолет может в одном деянии (в незаконном обороте оружия) являться предметом преступления, а в другом (например, в убийстве) — орудием преступления.

Монашек У 20 июня 2017 года 09:37 #

гарний прецедент, і нова тема деребана ...

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