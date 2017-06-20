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Сегодня 20 июня 2017 года, 14:05

Одесский НПЗ признан орудием преступления и перешел в госсобственность

Суворовский райсуд Одессы вернул Одесский нефтеперерабатывающий завод в собственность государства. Приговор, предусматривающий спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ, был вынесен в рамках заключения соглашения со следствием. При этом завод был признан орудием преступления, совершенного преступной организацией во главе с бизнесменом Сергеем Курченко.

Завод перешел в собственность государства, интересы которого будет представлять Кабинет Министров Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщивший о судебном решении на своей странице в соцсети, надеется на быстрый и прозрачный аукцион по приватизации.