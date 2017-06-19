В столице определят орган, ответственный за размещение внешней рекламы

Зарегистрирован проект решения Киевсовета «Об организационно-правовых мерах, связанных с регулированием деятельности по размещению внешней рекламы и решению вопросов, связанных с размещением вывесок в городе Киеве, рекламы на транспорте коммунальной собственности территориальной общины города Киева».
Предлагается возложить функции по регулированию деятельности по размещению внешней рекламы , разрешению вопросов, связанных с размещением вывесок и рекламы на коммунальном транспорте на управление по вопросам рекламы КГГА.
Как говорится в пояснительной записке, соответствующее управление было создано еще 28 июля 2016 года, но функции в сфере рекламы не переданы, что «может привести к неодинаковому толкованию и правоприменению актов».
Ознакомиться с документом можно по ссылке.
Сохранить:
Контакты:
Икс только поруськи?
ЭТО МОЙ ОРГАН)
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: