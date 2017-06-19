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В столице определят орган, ответственный за размещение внешней рекламы

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Зарегистрирован проект решения Киевсовета «Об организационно-правовых мерах, связанных с регулированием деятельности по размещению внешней рекламы и решению вопросов, связанных с размещением вывесок в городе Киеве, рекламы на транспорте коммунальной собственности территориальной общины города Киева».

Предлагается возложить функции по регулированию деятельности по размещению внешней рекламы , разрешению вопросов, связанных с размещением вывесок и рекламы на коммунальном транспорте на управление по вопросам рекламы КГГА.

Как говорится в пояснительной записке, соответствующее управление было создано еще 28 июля 2016 года, но функции в сфере рекламы не переданы, что «может привести к неодинаковому толкованию и правоприменению актов».

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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Комментарии:»

В смысле? 19 июня 2017 года 21:20 #

Икс только поруськи?

ТОЖЕ МНЕ ТАЙНА 19 июня 2017 года 18:18 #

ЭТО МОЙ ОРГАН)

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