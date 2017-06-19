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Сегодня 19 июня 2017 года, 23:01

ЮФ Asters консультирует МФК по финансированию компании «Нибулон» на сумму 100 млн долларов США

ЮФ Asters выступила юридическим советником по вопросам украинского права Международной финансовой корпорации (МФК) в связи с предоставлением кредита на общую сумму до 100 млн. долларов США компании «Нибулон» – одному из крупнейших на Украине производителей и экспортеров зерновой и масличной сельскохозяйственной продукции.

Над проектом работала команда практики банковского и финансового права в составе партнера Ирины Поканай, советника Габриэла Асланяна и юриста Инны Бондаренко.

Об этом сообщается на сайте юрфирмы.