Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 июня 2017 года, 23:01

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЮФ Asters консультирует МФК по финансированию компании «Нибулон» на сумму 100 млн долларов США

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

ЮФ Asters выступила юридическим советником по вопросам украинского права Международной финансовой корпорации (МФК) в связи с предоставлением кредита на общую сумму до 100 млн. долларов США компании «Нибулон» – одному из крупнейших на Украине производителей и экспортеров зерновой и масличной сельскохозяйственной продукции.

Над проектом работала команда практики банковского и финансового права в составе партнера Ирины Поканай, советника Габриэла Асланяна и юриста Инны Бондаренко.

Об этом сообщается на сайте юрфирмы.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1016) от 13/06/17 Свежий номер

Недвижимость

№ 24 (1016)
Отрасли практики

Экспертные сомнения

Судебная практика

Разделить на следствие

Тема номера:

Вещные ценности

Частная практика

Отчет окончен

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • aequo
Пресс-релизы

СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА

Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»

Практикум: "Легализация StartUp"

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом