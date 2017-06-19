ЮФ Asters консультирует МФК по финансированию компании «Нибулон» на сумму 100 млн долларов США

ЮФ Asters выступила юридическим советником по вопросам украинского права Международной финансовой корпорации (МФК) в связи с предоставлением кредита на общую сумму до 100 млн. долларов США компании «Нибулон» – одному из крупнейших на Украине производителей и экспортеров зерновой и масличной сельскохозяйственной продукции.
Над проектом работала команда практики банковского и финансового права в составе партнера Ирины Поканай, советника Габриэла Асланяна и юриста Инны Бондаренко.
Об этом сообщается на сайте юрфирмы.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
СТАРТОВАЛ ВСЕУКРАИНСКИЙ КОНКУРС DLA PIPER ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 2017 ГОДА
Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: