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Представители 76 стран поддержали многостороннюю «антиофшорную» конвенцию

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика
Ежегодные потери от использования налоговых гаваней составляют 100-240 млрд долларов США, отмечают в ОЭСР Ежегодные потери от использования налоговых гаваней составляют 100-240 млрд долларов США, отмечают в ОЭСР

Министры и высокопоставленные должностные лица из 76 стран и юрисдикций подписали или официально заявили о своем намерении подписать инновационную многостороннюю конвенцию, которая осуществит ряд мер с целью обновления существующей сети двусторонних налоговых соглашений и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов транснациональными предприятиями. Новая конвенция также укрепит положения для разрешения договорных споров, в том числе, путем обязательного обязательного арбитража, тем самым уменьшив двойное налогообложение и увеличив налоговую определенность.

Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития .

Церемония подписания Многосторонней конвенции о выполнении мер по предотвращению злоупотребления налоговым законодательством для предотвращения BEPS (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS) состоялась во время ежегодной Недели ОЭСР.

Проект предоставляет правительствам возможность закрыть пробелы в существующих международных правилах, которые позволят корпоративной прибыли «исчезнуть» или искусственно переместиться в низкую или безналоговую среду, где компании практически не имеют экономической активности. Потери в доходах от злоупотреблений оцениваются в 100-240 млрд долларов США в год или эквивалент 4-10% от общих доходов от корпоративного подоходного налога. Почти 100 стран и юрисдикций в настоящее время работают для реализации мер BEPS в своем внутреннем законодательстве и двусторонних налоговых соглашениях. Огромное количество двусторонних договоров делает обновление сети договоров на двусторонней основе обременительным и трудоемким. Вышеупомянутая конвенция позволит единовременно изменить массу договоров.

Предполагается, что первые изменения двусторонних налоговых соглашений вступят в силу в начале 2018 года.

По словам специалистов, подписание конвенции избавляет от необходимости внести изменения к 3 тыс. двухсторонних соглашений об избежании двойного налогообложения.
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Комментарии:»

Батько Махно 19 июня 2017 года 18:15 #

И Украина, несомненно, одна из первых подписала или уже заявила о намерении подписать!:) Весь список стран в студию, пожалуйста!

Присоединяйтесь к обсуждению!

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