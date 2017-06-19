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Roshen готовит апелляцию на решение суда о продлении ареста Липецкой фабрики

19 июня 2017 года Источник:

Басманный районный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой фабрики Roshen до 13 сентября 2017 года. Roshen готовит апелляционную жалобу. Об этом говорится на сайте «ГОРДОН».

Как заявляет гендиректор Липецкой фабрики, «стоимость арестованного имущества многократно выше суммы якобы причиненного ущерба».

В пресс-службе корпорации напоминают, что в декабре 2016 года суд наложил арест на 14 объектов недвижимости Липецкой фабрики, в частности на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв м «в рамках уголовного дела о якобы хищении из бюджета России 180 млн руб. за счет якобы незаконного возмещения НДС».

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