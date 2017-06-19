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Полицейские расследуют 120 дел о торговле людьми

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Нацполиции расследуются 120 производств по фактам торговли людьми. Об этом сегодня, 19 июня 2017 года, сообщил руководитель Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Артем Крищенко. Он также сообщил, что примерно в 75% этих уголовных дел подозреваемым объявлено о подозрении, передает пресс-служба МВД.

По его словам руководителя Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, значительная часть пострадавших подвергались сексуальной эксплуатации. Кроме того, г-н Крищенко отметил, что пострадавшие часто обращаются в полицию с заявлениями.

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