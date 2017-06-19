Сегодня 19 июня 2017 года, 23:00

МОН: Непринятие парламентом нового Закона об образовании мешает реформе

Закон «Об образовании», который был принято парламентом в первом чтении почти год назад и без которого системная реформа не представляется возможной, до сих пор не проголосован. Об этом напомнила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, опубликовав материал на «Украинской Правде». По словам министра, большинство детей теряют интерес к учебе еще в начальной школе.

«Образование остается едва ли не единственной сферой на Украине, застрявшей в советском прошлом с его методами формирования личности», – подчеркивает г-жа Гриневич.

В концепции реформы определены девять основных элементов Новой украинской школы, которые можно сгруппировать в четыре основных блока:

1) Новое содержание образования, направленное на формирование компетенций 21 века;

2) Новый школьный учитель, владеющий современными методиками преподавания и способный реализовывать педагогику партнерства;

3) Современная система управления и администрирования школ;

4) Новое образовательная среда.