МОН: Непринятие парламентом нового Закона об образовании мешает реформе

Закон «Об образовании», который был принято парламентом в первом чтении почти год назад и без которого системная реформа не представляется возможной, до сих пор не проголосован. Об этом напомнила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, опубликовав материал на «Украинской Правде». По словам министра, большинство детей теряют интерес к учебе еще в начальной школе.
«Образование остается едва ли не единственной сферой на Украине, застрявшей в советском прошлом с его методами формирования личности», – подчеркивает г-жа Гриневич.
В концепции реформы определены девять основных элементов Новой украинской школы, которые можно сгруппировать в четыре основных блока:
1) Новое содержание образования, направленное на формирование компетенций 21 века;
2) Новый школьный учитель, владеющий современными методиками преподавания и способный реализовывать педагогику партнерства;
3) Современная система управления и администрирования школ;
4) Новое образовательная среда.
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