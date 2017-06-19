Сегодня 19 июня 2017 года, 23:00

Профсоюзы предложили не допускать к тендерам компании с долгом по зарплате

Во время совещания у первого вице-премьер-министра - Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива были рассмотрены предложения по совершенствованию процедуры государственных закупок и внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках». Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины.

Совещание состоялось при участии руководителей ведущих отечественных предприятий и корпораций, представителей организаций работодателей и профсоюзов.

Профсоюзы выступили с инициативой дополнения перечня условий статьи 17 закона, согласно которым участнику закупок может быть отказано в участии в тендере, пунктом следующего содержания: « заказчик может принять решение об отказе участнику в участии в процедуре закупок и отклонить его тендерное предложение в случае, если участник имеет задолженность по выплате зарплаты».

Сейчас такой условия законом не предусмотрено, зато лишить права участия в конкурсе могут предприятия, которые имеют задолженность по уплате налогов, сборов и обязательных платежей. Однако представители работодателей отказались поддержать такое нововведение, обоснованное опытом ЕС.

Председатель ФПУ Григорий Осовой заверил, что профсоюзы и в дальнейшем последовательно отстаивать ее, в частности при ведении переговоров по Генеральному соглашению.