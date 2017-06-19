Сегодня 19 июня 2017 года, 23:00

МинАПК считает нужным усовершенствовать механизм господдержки аграриям

Минагрополитики работает над усовершенствованием формулы расчета дотаций сельхозтоваропроизводителям в рамках программ государственной поддержки. Формат необходимых коррекций обсудил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк во время совещания с представителями профильных ассоциаций. Об этом сообщается на сайте Министерства.

По его словам, первые месяцы реализации программ поддержки обнаружили «ряд узких мест», которые требуют доработки и внесения соответствующих изменений в порядок использования средств. В частности, обсуждалась необходимость внесения изменений в части ритмичности начислений дотаций для представителей животноводческой отрасли.

«Как и любые нововведения, новая система государственной поддержки имеет некоторые методические неточности, мы исправим еще в этом году. Сейчас проходит активная проработка и совершенствование системы с представителями реального сектора. Наша основная цель: чтобы в следующем году программы господдержки стартовали с января», – подчеркнул Максим Мартынюк.