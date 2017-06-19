Ученики 1-2 классов не будут получать оценки, – Лилия Гриневич

В Новой украинской школе отойдут от карательного оценивания. Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в Одесской области, передает пресс-служба Министерства.
«Сегодня Украина имеет большие проблемы именно с идеологией оценивания – оно карательное. В Новой украинской школе будет создана стимулирующая система, где достижения будут подчеркиваться наравне с ошибками. При этом мы не будем снимать оценивания в начальный школе полностью. 1-2-й класс должен быть без оценок, но в 3-4-м дети должны привыкать к балльной системы », – отметила Лилия Гриневич.
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