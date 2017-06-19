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На этой неделе КСУ рассмотрит вопрос конституционности отдельных положений статьи 216 УПК

Вопрос касается полномочий следователей органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

В четверг, 22 июня 2017 года, в 10.00 начнется пленарное заседание Конституционного Суда Украины, во время которого будет рассматриваться дело по конституционному представлению омбудсмена относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части шестой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украина. Будет производится видеотрансляция заседания. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека.

В представлении Уполномоченного говорится, что Законом Украины «О Высшем совете правосудия» статья 216 УПК была дополнен новой нормой: «Следователи органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины».

В этой связи, Уполномоченный акцентирует внимание на том, что анализ законодательства показывает, что следователи органов Государственной уголовно-исполнительной службы являются работниками службы. Соответственно, они подконтрольны и подотчетны руководителю службы, являются зависимыми от руководителя иерархически и на практическом уровне. В свою очередь руководитель службы осуществляет руководство всей службой, осуществляет назначение на руководящие должности, несет персональную ответственность за выполнение задач Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Таким образом, законодатель отдал функцию расследования преступлений, совершенных непосредственно работниками службы или совершенные в связи с невыполнением работниками службы своих прямых обязанностей, самим же работникам службы, которые подконтрольны руководителю службы.

Ознакомиться с аргументами омбудсмена можно по ссылке.