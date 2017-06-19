Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 июня 2017 года, 13:07

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАБУ: Задержана судья Броварского горрайонного суда

19 июня 2017 года Источник:Юридическая Практика

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Броварского горрайонного суда Киевской области при получении неправомерной выгоды.

Задержание происходило 14 июня 2017 года, сообщается на сайте НАБУ.

Как установило следствие, судья требовала взятку у частного предприятия за вынесение решения в его пользу по делу об изъятии органами ГФС у этой компании 13,5 тонн горючего. Свои «услуги» судья оценила в 1000 Евро.

Судью задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. По месту работы и жительства судьи проводятся неотложные следственные действия.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 24 (1016) от 13/06/17 Свежий номер

Недвижимость

№ 24 (1016)
Отрасли практики

Экспертные сомнения

Судебная практика

Разделить на следствие

Тема номера:

Вещные ценности

Частная практика

Отчет окончен

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к введению безвизового режима с Шенгенской зоной?

Европу ждет наплыв украинцев

При нынешнем уровне жизни немногие смогут этим воспользоваться

Путешествовать станет проще

Я и так регулярно езжу по cтранам Шенгенской зоны

С визой или без, но в Европу все равно не поеду

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • integrites
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

Стажировка «Юридический бизнес в США. Управление юридической фирмой»

Практикум: "Легализация StartUp"

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом