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Сегодня 19 июня 2017 года, 13:07

НАБУ: Задержана судья Броварского горрайонного суда

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали судью Броварского горрайонного суда Киевской области при получении неправомерной выгоды.

Задержание происходило 14 июня 2017 года, сообщается на сайте НАБУ.

Как установило следствие, судья требовала взятку у частного предприятия за вынесение решения в его пользу по делу об изъятии органами ГФС у этой компании 13,5 тонн горючего. Свои «услуги» судья оценила в 1000 Евро.

Судью задержали по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. По месту работы и жительства судьи проводятся неотложные следственные действия.